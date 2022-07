Governo: Rosato (Iv), 'gli italiani vogliono che Draghi rimanga'

17 luglio 2022 a

a

a

Roma, 17 lug (Adnkronos) - "A chi come il Fatto Quotidiano insinua che dietro la volontà di proseguire questa esperienza di governo con Mario Draghi ci siano solo Stati Uniti, Europa o manovre di palazzo la risposta sono le più di 73000 firme che abbiamo raccolto in poche ore con la nostra petizione”. Lo ha detto il presidente di Italia viva Ettore Rosato a Skytg24.

"Non è solo la politica, non sono solo le associazioni di categoria, che mai si erano mobilitate in questo modo per una questione politica, ma sono gli italiani a volere che Mario Draghi rimanga al governo. Non possiamo permetterci di perderlo in un momento tanto delicato per l'Italia, non possiamo dare a Conte, che pure è stato al governo 4 anni, il diritto di fare del male al nostro Paese”, ha aggiunto.