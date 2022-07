Governo: Calenda, 'Pd e FI sconcertanti, se Draghi va via salta il tappo'

17 luglio 2022 a

Roma, 17 lug (Adnkronos) - "L'unica soluzione è che si faccia appello alle forze europeiste, che governino insieme. E' sconcertante il ruolo del Pd e di Forza Italia. Forza Italia è totalmente appiattito sulla Lega e il Pd parla ancora di campo largo". Lo ha detto Carlo Calenda a 'In onda', su La7, parlando della crisi di governo.

"Se Draghi se ne va succede che salta il tappo e per l'Europa nessuno è in grado di assumere la responsabilità di governo, l'Italia non è governabile", ha aggiunto il leader di Azione.