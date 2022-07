M5S: Di Maio, 'abbiamo sempre creato e non distrutto governi'

16 luglio 2022 a

Roma, 16 lug. (Adnkronos) - "Il vero tema di quello che fu il Movimento 5 stelle, perchè io l'ho costruito, ho fatto tanti errori da leader, mi sono anche dimesso, mi sono assunto le mie responsabilità, ma era una forza politica che in questa legislatura ha sempre creato Governi, non ha giocato a distruggerli, ha sempre provato a stabilizzare la legislatura, che era molto complessa". Lo ha affermato il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, intervenendo al Congresso del Psi.

"Abbiamo sempre provato ad essere una forza politica -ha aggiunto il titolare della Farnesina- che creava in questa legislatura governi per fare delle riforme ed andare un po' più avanti. Ed invece, in un'emergenza politica, economica e finanziaria come questa, che è la peggiore della legislatura, ci ritroviamo con una crisi di governo alle porte. Credo che sia da irresponsabili, soprattutto se il motivo sono i sondaggi che danno in calo le forze politiche che decidono di sfilarsi dal Governo Draghi accampando delle scuse".