Governo: Skyvote, voto M5S su fiducia va attivato entro lunedì alle 8, contatti in corso

16 luglio 2022 a

a

a

Roma, 16 lug. (Adnkronos) - A quanto apprende l'Adnkronos, salgono le quotazioni, in casa 5 Stelle, di un voto della Rete su un'eventuale fiducia al premier Mario Draghi, semmai mercoledì si arrivasse a una verifica di maggioranza per proseguire con il governo capitanato dall'ex numero uno della Bce. Contatti per attivare la piattaforma, viene riferito da fonti del Movimento, sono in corso.

Da Skyvote, che ha raccolto il testimone da Rousseau, spiegano intanto all'Adnkronos il 'timing': "il voto va attivato 24 ore prima, per consentire agli iscritti -quasi 150mila- di esprimere la propria opinione. Non è una questione tecnica, ma una regola dello statuto M5S. Quindi le 8 di mattina di lunedì è l'ultimo momento utile per far partire le votazione".