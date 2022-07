16 luglio 2022 a

Roma, 16 lug. (Adnkronos) - "Non si interrompa il lavoro importante" portato avanti dal governo Draghi, "un lavoro importante per l'Italia e per l'Europa che ci ha visto convintamente impegnati e abbiamo intenzione di continuarlo. Sicuro ce ne siano le condizioni". Così Enrico Letta a margine del congresso del Psi a Roma.