Governo: Conte, 'da Draghi no risposte ma aperture generiche'

Roma, 16 lug. (Adnkronos) - "Con spirito costruttivo abbiamo invitato Draghi a confrontarsi sulle priorità che esprimono il nostro disagio politico e i modi per superare emergenza economico sociale. La risposta non è ancora pervenuta, c'è stata qualche generica apertura su alcune delle urgenze segnalate ma nessuna indicazione concreta". Lo ha detto Giuseppe Conte in diretta facebook. Per l'ex premier, "l'incontro con le parti sociali ha dimostrato che gli avevamo ragione, che gli interventi fatti fin qui erano insufficienti".