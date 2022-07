Diritti: Letta, 'continueremo battaglia per società aperta e libera'

16 luglio 2022 a

Roma, 16 lug. (Adnkronos) - "Costruire una società aperta e libera dei diritti vuole dire parlare di una cosa che per i 18enni non è nemmeno da mettere in discussione. Ma quanta fatica a rendere tutto questo norme e diritti". Così Enrico Letta al congresso del Psi.

"Continueremo le nostre battaglie in Parlamento.Per il ddl Zan, per l'applicazione della sentenza della Consulta sul suicidio assistito. Siamo drammaticamente indietro. C'è troppo approccio ideologico e troppa paura del cambiamento ma io sono profondamente convinto che questa società del progresso esista già, soprattuto tra i giovani".