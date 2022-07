16 luglio 2022 a

Roma, 16 lu. (Adnkronos) - “Il conto di questa crisi di governo è rovinoso già ora. Il Pnrr e l'Agenda sociale, pensata per aiutare milioni di persone in difficoltà, rischiano di andare in fumo. La lista di cio' che stiamo per perdere è lunga e dolorosa. E' il momento della serietà, non del salto nel buio". Si legge nell'account Twitter del Pd postando tutte la serie di misure che salterebbero se dovesse cadere il governo Draghi.