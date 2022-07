Governo: Letta, 'contro crisi al lavoro con pazienza certosina e determinazione'**

16 luglio 2022 a

Roma, 16 lug. (Adnkronos) - "Se mercoledì le cose andranno non come noi auspichiamo, la crisi ci porterebbe elle elezioni il 25 settembre", sbocco da evitare e contro il quale lavoro "con una pazienza certosina ma della quale sono convinto e determinato perchè penso che ognuno deve giocare il ruolo che la storia, nel nostro caso la piccola storia di questo tornante, in certi passaggi gli assegna". Così Enrico Letta al congresso del Psi.