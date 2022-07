Centrodestra: Calabria, 'presto per parlare di premiership, poco serio prima di mercoledì'**

16 luglio 2022 a

a

a

Roma, 16 lug. (Adnkronos) - Parlare della premiership del centrodestra in generale e di quella di Giorgia Meloni in particolare "è presto e poco serio in un momento delicato per il Governo come quello attuale". Lo dice all'Adnkronos Annagrazia Calabria, deputata di Forza Italia e vicepresidente della commissione Affari costituzionali della Camera.

"Non è serio -afferma- affrontare questi discorsi prima delle comunicazioni in Parlamento di mercoledì prossimo del presidente del Consiglio Mario Draghi. In ogni caso è presto per prefigurare scenari futuri nel centrodestra".