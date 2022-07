Ucraina: premier, 'accordo con Banca Mondiale e Bers per far fronte a inverno'

15 luglio 2022 a

Kiev, 15 lug. (Adnkronos) - "Questo mese l'Ucraina si è accordata con la Banca Mondiale e la Banca Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo (Bers) di ricevere quasi 500 mln di euro per prepararsi alla stagione invernale. Abbiamo già stanziato 300 mln di grivna (10 milioni di euro) per la ricostruzione delle centrali termiche di Cernihiv, Kremenchug, Ohtyrka. Continuano i lavori sulle linee elettriche e le caldaie". Lo ha scritto su Telegram il primo ministro dell'Ucraina Denys Shmyhal.