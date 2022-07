Ucraina: ambasciatore Usa presso Osce, 'Russia cerca di intimidire attaccando civili'

15 luglio 2022 a

Kiev, 15 lug. (Adnkronos) - La Russia sta cercando di intimidire gli ucraini. Lo ha affermato l'Ambasciatore degli Stati Uniti presso l'Osce Michael Carpenter.

"Per me è molto chiaro - ha detto nel corso di un conferenza stampa - che la Russia vuole intimidire il popolo ucraino. Un nostro rapporto mostra che la portata e la frequenza degli attacchi indiscriminati contro civili e oggetti civili forniscono prove credibili che le ostilità sono state condotte in violazione del diritto umanitario internazionale. Questi sono crimini di guerra. E penso che l'obiettivo sia il tentativo di intimidire la popolazione ucraina".