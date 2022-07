Omicidio Mollicone: Franco Mottola, 'da domani un po' di serenità'

15 luglio 2022 a

Cassino, 15 lug. (Adnkronos) - "Da domani avremo un po' di serenità in più, senza questa spada di damocle sulla testa". Così Franco Mottola nel corso della conferenza stampa dopo la sentenza di assoluzione dall'accusa di omicidio nel processo sul delitto di Serena Mollicone.

"Con tutto il rispetto per i giornalisti, non ci piacciono le telecamere e le luci, siamo stati sempre contrari- ha poi detto Marco - Non ci piace metterci in mostra, ci piace stare con le nostre famiglie, con i bambini, insomma tutto quello che volevano toglierci".