Roma, 15 lug. (Adnkronos) - "Se Draghi ottiene la fiducia, torna tutto come prima? E' impossibile che tutto torni come prima. I grillini sarebbero capaci anche di una ennesima giravolta come questa ma credo non sia possibile. Sono sicuro che Draghi, se deciderà di tornare sui suoi passi, lo farà con una strategia ben chiara e precisa". Così Matteo Renzi a Fanpage.