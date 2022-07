Governo: Bersani, 'non doveva succedere ma responsabilità non di una parte sola'

15 luglio 2022 a

Roma, 15 lug. (Adnkronos) - "E' successa una cosa che non doveva succedere ma le responsabilità non stanno da una parte sola. Serviva un diverso atteggiamento". Così' Pier Luigi Bersani ieri sera alla festa nazionale di Articolo Uno.

"Ci sono dinamiche che vanno prese per il verso giusto. Molti di loro sanno benissimo che non tornano lì e quando hai questa consapevolezza... Bisogna anche rimotivare per arrivare a fine legislatura. Vediamo mercoledì cosa succede. Io mi auguro che sia una ricomposizione".