Governo: Barelli (Fi), 'M5S? Difficile pensare di andare avanti con loro'

Roma, 15 lug. (Adnkronos) - "Sinceramente ci riesce molto difficile immaginare di proseguire il lavoro al fianco dei 5Stelle. Faremo valutazioni nell'interesse del Paese, ma se Draghi ci invitasse ad andare avanti chiederemo garanzie, chiarimenti su come intende andare procedere". Così Paolo Barelli, capogruppo di Forza Italia alla Camera, a Repubblica. "Questa vicenda non può trasformarsi in una sceneggiata alla Merola, dimenticando quel che è successo lunedì alla Camera e oggi (ieri, ndr) al Senato, con i 5S che votano la fiducia e tutto va bene madama la marchesa".

La Lega sembra spingere di più sul ritorno immediato alle urne. «La Lega, come Forza Italia, non vuole più trovarsi in una situazione come questa, davanti a una nuova manfrina dei 5S magari sul prossimo provvedimento. Le decisioni le prenderemo insieme".