Fiere: Saccone, "Futura expo evento per una crescita economica davvero sostenibile"

Brescia, 15 lug. (Labitalia) - "La sostenibilità è, e sarà, il più importante fattore di competitività per la nostre imprese". Lo dice in un'intervista all'Adnkronos/Labitalia Roberto Saccone, presidente della Camera di commercio Brescia. "Da qui - spiega - Futura expo, evento di sistema voluto dalla Camera di commercio, che dal 2 al 4 ottobre, vedrà la partecipazione dell'intero tessuto economico bresciano che si confronterà e cercherà nuove soluzioni per raggiungere un unico obiettivo: una crescita economica che sia davvero sostenibile.

"L'Expo - spiega - sarà organizzata in aree tematiche: green building, trasporti e mobilità, innovation, agricoltura e territorio e turismo, start up e finanza, e vedrà la rappresentanza istituzionale di Comune e Provincia di Brescia oltre a Regione Lombardia".

"L'allestimento di Futura Expo presso il Brixiaforum - sottolinea Saccone - è stato progettato dall'architetto Raffaella Laezza, responsabile scientifico del master temporary circular architecture dell'università Iuav di Venezia secondo i più stringenti criteri di sostenibilità. Tutti gli allestimenti interni saranno realizzati in materiale riciclabile al 100%, applicando la filosofia del riutilizzo e della modularità, in un innovativo concetto di allestimento: moderno, flessibile e sostenibile".

"La manifestazione - ricorda - prevede un'importante e qualificata parte convegnistica, nell'ambito della quale ospiti di altissimo livello dialogheranno sui diversi aspetti nei quali si declina il tema della crescita sostenibile. Gli eventi saranno disponibili anche in streaming su Facebook e Linkedin".

"L'iniziativa - aggiunge - conta su una qualificata partneship di soggetti particolarmente attivi sui temi della sostenibilità: A2A, Confindustria Brescia, Fondazione UNA e Intesa S. Paolo. Futura expo ha inoltre ricevuto il patrocinio del ministero del Turismo".