Criminalità: Adm e Procura Milano al lavoro su protocollo quadro di contrasto

Milano, 15 lug. (Adnkronos) - L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e la procura di Milano hanno avviato i colloqui per siglare un protocollo quadro di contrasto alla criminalità organizzata. Ne hanno discusso il direttore generale dell'Adm, Marcello Minenna e il procuratore Marcello Viola. L'obiettivo è di arrivare alla firma "prima di settembre" incrementando così gli accordi già raggiunti con altre procure (Trento e Bolzano).

"Abbiamo avviato dei colloqui per strutturare una collaborazione più ampia che si concretizzerà in un protocollo quadro che vuole mettere a disposizione della procura di Milano le capacità antifrode dell'agenzia", spiega Minenna che auspica "sinergie investigative" per il contrasto al crimine organizzato. "Abbiamo aperto un ragionamento su possibili fronti di interventi comuni contro la penetrazione della criminalità organizzata", aggiunge il procuratore Viola.