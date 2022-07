Vip: Sara Croce, 'sento sapore di giustizia, finita come doveva'**

15 luglio 2022 a

a

a

Milano, 15 lug. (Adnkronos) - "Sento sapore di giustizia. Ringrazio i miei amici, il mio fidanzato e tutte le persone che in questi due anni mi sono state vicine. E' finita. Ed è finita come doveva finire". Lo scrive la showgirl Sara Croce a poche ore dalla notizia della sentenza del giudice di Pavia che ha preso atto del dietrofront di Hormoz Vasfi - il magnate ha rinunciato alla causa in cui chiedeva un risarcimento di un milione di euro all'ex fidanzata - a lo ha condannato a pagare le spese legali. Nel suo profilo Instagram la giovane cita Manzoni: "Il sospetto e l'esasperazione, quando non sian frenati dalla ragione e dalla carità, hanno la trista virtù di far prender per colpevoli degli sventurati, sui più vani indizi e sulle più avventate affermazioni".