Roma, 15 lug. (Adnkronos) - "I 5 Stelle sono la sciagura della politica di questo Paese. Un disastro". Così Matteo Renzi a Fanpage.it. "E dopo mesi e mesi in cui era punto di riferimento oggi il Pd molla Conte. Secondo me Pd e 5 Stelle insieme non ci stanno più".