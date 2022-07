Governo: Castellone, 'ritiro ministri M5S? valutazioni in Consiglio nazionale'**

15 luglio 2022 a

Roma, 15 lug. (Adnkronos) - "Il Consiglio nazionale si riunirà di nuovo oggi e faremo le nostre valutazioni". Così la capogruppo del M5S al Senato, Mariolina Castellone, arrivando alla sede del Movimento in via di Campo Marzio risponde a chi gli chiede se si stia valutando il ritiro della delegazione del Movimento dal governo prima di mercoledì, quando il premier Mario Draghi tornerà alle Camere per la fiducia. : CASTELLONE, RITIRO MINISTRI M5S? VALUTAZIONI IN CONSIGLIO NAZIONAL