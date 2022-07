Governo: Borghi, 'M5S? Dipende da atteggiamento prossimi giorni'**

15 luglio 2022 a

Roma, 15 lug. (Adnkronos) - Dopo quanto è accaduto l'alleanza con i 5 Stelle è finita? "Allora, per noi la principale è confermare e sostenere il governo Draghi. Non è il momento di subordinate che indeboliscono la principale". Enrico Borghi della segreteria Pd risponde così all'Adnkronos sui rapporti con M5S.

Quindi se i 5 Stelle mandano per aria la 'principale', ovvero la conferma del governo Draghi, le strade si separano? "Gli atteggiamenti dei prossimi giorni è chiaro che saranno forieri di sviluppi... Noi ci auguriamo siamo positivi. Ma una cosa alla volta. Stiamo scalando una montagna impervia e va fatto un passo dopo l'altro. Se corri in cima non ci arrivi".