Ucraina: Zelensky chiede all'Aia tribunale separato per crimini guerra russi

Kiev, 14 lug. (Adnkronos) - Il presidente Volodymyr Zelenskyy è intervenuto a una conferenza all'Aia sulla responsabilità della Russia per i crimini in Ucraina, sottolineando come per motivi legali sia impossibile perseguire i criminali principali e quindi sia necessario un tribunale speciale per i crimini di guerra commessi dall'esercito russo.

La distruzione dell'aereo della Malaysia Airlines MH17, nel 2014, "attirò l'attenzione globale. Morirono 80 bambini. È impossibile dimenticare le loro foto con i giocattoli. Il tempo passa, ma la giustizia fa il suo lavoro. Gli investigatori sono riusciti a fare un quadro completo di quello che è successo all'MH17. E il disastro è diventato semplicemente uno di quei crimini commessi dalla Russia dal 2014. Questa mattina, i missili russi hanno colpito Vinnytsia. I missili da crociera hanno colpito 2 edifici civili. Hanno colpito un centro medico. In questo momento, 20 persone sono morte, 3 delle quali bambini", ha detto Zelensky.

Il presidente ucraino ha osservato che dall'inizio dell'invasione su vasta scala, le forze dell'ordine ucraine hanno registrato 34.039 crimini legati all'aggressione russa. "Credo che la Corte penale internazionale assicurerà inevitabilmente la responsabilità dei colpevoli di crimini sotto la sua giurisdizione: crimini di guerra, crimini contro l'umanità, genocidio", ha aggiunto Zelensky, sottolineando che è necessario un tribunale speciale per i crimini di guerra commessi dall'esercito russo.