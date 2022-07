Siccità: in Lombardia lago di Como e d'Idro a livelli minimi, resiste il Garda

14 luglio 2022 a

Milano, 14 lug. (Adnkronos) - La situazione siccità in Lombardia resta critica, soprattutto per le conseguenze sul piano agricolo. "Le ultime riserve per l'agricoltura - spiega il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana - si stanno esaurendo e oltre il 25-30 luglio non possiamo andare. Per l'acqua potabile, grazie al cielo, la falda è ancora ricca e non abbiamo, per ora, preoccupazioni". Le situazioni più critiche riguardano i laghi di Como e d'Idro, meno drammatica lo stato del lago di Garda.

"Con meno 61% di risorsa idrica rispetto allo storico, con zero neve sulle montagne, da sempre il nostro magazzino per affrontare l'estate - sottolinea l'assessore regionale alla Montagna Massimo Sertori - diventa veramente difficile gestire e coordinare la stagione irrigua ma Regione Lombardia sta facendo un lavoro molto attento in coordinamento con le associazioni e gli enti preposti per far fronte alla situazione". Non usa mezzi termini l'assessore: "l'acqua è pochissima e le scorte sono ancora meno" evidenzia in conferenza stampa ricordando che "l'obiettivo è il salvare il primo raccolto".

Il livello attuale del lago Maggiore è -6,2 centimetri e se non piove si prevede di poter mantenere l'erogazione fino al 25 luglio, "preoccupa" il lago di Como (- 38,2 centimetri) anche qui in assenza di precipitazioni la deadline è fino al 25 luglio, così come per il lago d'Iseo (-22,3 centimetri) e quello d'Idro che sta toccando i minimi. 'Tiene' invece il lago di Garda che sembra soffrire meno la siccità. Messi in campo tutti gli accordi per sostenere l'agricoltura, non resta che guardare al cielo. "Adesso purtroppo l'unica cosa che possiamo fare è auspicare che ricominci a piovere!", conclude Fontana.