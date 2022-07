Metà della popolazione dipende dalla biodiversità

14 luglio 2022 a

(Adnkronos) - La sopravvivenza di oltre 3,5 miliardi di persone, ovvero metà della popolazione mondiale, dipende da specie selvatiche. E' quanto emerge dal rapporto 2022 dell'organizzazione intergovernativa Ipbes, che sottolinea come la crisi della biodiversità, con più di un milione di specie in via di estinzione, minaccia miliardi di persone che godono quotidianamente di ciò che le specie selvatiche offrono loro in termini di cibo, energia e medicine. Inoltre il nuovo rapporto offre analisi e strumenti per stabilire un uso più sostenibile delle specie selvatiche.