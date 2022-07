M5S: Todde smentisce, 'non ho alcuna intenzione di lasciare 5 Stelle, sintonia con Conte'

14 luglio 2022 a

Roma, 14 lug. (Adnkronos) - "Si smentisce il retroscena comparso sulla testata Il Messaggero in cui vengono attribuite alla viceministra al Mise e vicepresidente del M5S Alessandra Todde dichiarazioni mai pronunciate durante il consiglio nazionale pentastellato che si è svolto nella giornata di ieri. Inoltre, la Todde non ha alcuna intenzione di lasciare il Movimento e non ha mai espresso posizioni dissonanti da quelle del Presidente Conte. Queste sono affermazioni false che oltre a non corrispondere a verità vanno contro il pensiero più volte espresso dalla stessa Todde pubblicamente e in tutte le sedi opportune”. Così in una nota il portavoce della viceministra e vicepresidente del M5S, Alessandra Todde.