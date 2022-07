M5S: Calenda a Renzi, 'principale responsabile conte 2 sei tu, la 'mossa del cavallo'...'

14 luglio 2022 a

a

a

Roma, 14 lug. (Adnkronos) - "Disse il principale responsabile del Conte 2. Anzi più precisamente la persona che, bypassando il flebile veto di Zingaretti, sostenne che Conte andava benissimo per presiedere anche il Governo PD/5S/IV. Questo paese muore di memoria selettiva o di amnesie di comodo. Anche basta". Così Carlo Calenda commenta su twitter le parole di Matteo Renzi in aula al Senato che ha invitato il Pd a rompere con i 5 Stelle.

"Quella trionfalmente presentata come 'mossa del cavallo' ha portato Conte ad esistere politicamente, mettendo la premessa per gli sconquassi odierni e per quelli del governo Conte 2. Possiamo provare a rimuovere la memoria degli errori ma non i loro effetti", afferma ancora Calenda.