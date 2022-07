Incidente Grosseto, auto travolge gruppo ciclisti: 4 morti

14 luglio 2022 a

Grosseto, 14 lug. (Adnkronos) - Gravissimo incidente stradale, intorno alle 11 in via Pupilli all'altezza del passaggio a livello di Braccagni a Grosseto. Il conducente di un Suv ha perso il controllo del mezzo, investendo un gruppo di ciclisti. A quanto si apprende dalla Asl di Grosseto tre ciclisti ed il conducente del Suv sono deceduti nell'incidente.

Per un ciclista, in codice 3, è intervenuta l'auto medica di Grosseto ed è stato trasportato con Pegaso 1 al Careggi. Gli altri cinque sono stati trasportati in codice 2 all'ospedale di Grosseto. Sono intervenuti sul posto carabinieri e polizia stradale.