Governo: Sala, 'interrompere in questo momento sarebbe una follia per tutti noi'

Milano, 14 lug.(Adnkronos) - "Sarebbe veramente una follia interrompere il governo in questo momento, per tutti noi". Lo ha detto il sindaco di Milano Giuseppe Sala intervenendo all'evento 'Le città al centro. Idee, progetti, storie e futuri possibili', in corso a Milano.

"Io spero -dice Sala- che sia l'attuale presidente del Consiglio a portarci avanti", anche se "non so cosa augurargli". Certamente "so cosa augurare a noi, cioè che vada avanti". E del resto "mi chiedo chi è quell'italiano che oggi si può alzare in piedi e dire: 'Mi sento di rappresentare l'Italia in Europa, in questo momento, con un ruolo da protagonista, come noi stiamo cercando di avere grazie a Draghi e Mattarella". Poi "tutto può essere, ma certo che se" Mario Draghi "deve stare lì per farsi snervare da ultimatum e minacce non sono cosa augurargli. Io, però, sono davvero preoccupato per la discontinuità che ne deriverebbe".

Se si andasse a elezioni, continua Sala- "noi andremmo verso una situazione verso spread e tassi di interesse alle stelle. Quindi è inutile che continuiamo a fare ragionamenti. Chi ci rimetterebbe? La povera gente, sia chiaro. E viene anche da chiedersi: 'Chi sono allora i difensori dei cittadini?'. La politica, a mio parere, più che una missione, è un lavoro che va fatto con passione. Il populismo, invece, ha dato un calcio al criterio della competenza. Che non è tutto nella vita, ma è moltissimo. Noi abbiamo visto entrare in Parlamento una quantità di persone non competenti e questo è il vero problema. In un momento di grande complessità, non basta fare post, bisogna agire con concretezza. Questo è stato il vero danno del populismo. Purtroppo -osserva- credo che qualcuno, non tutti per la verità, si sia reso conto che 'uno vale uno' è una idea simpatica, ma è folle. Non essere populisti vuol dire affrontare singole sfide e agire con concretezza".