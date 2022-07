Governo: Ronzulli, 'partiti maggioranza non possono non votare fiducia'

14 luglio 2022 a

Roma, 14 lug. (Adnkronos) - “Un partito di maggioranza non può non votare la fiducia al governo che sostiene e di cui fa parte. Questo voto segna un dato politico che farà da spartiacque, perché non si può non votare la fiducia e restare al governo. Conte avrebbe potuto e dovuto accontentarsi dell'apertura di Draghi su alcuni punti posti dal Movimento 5 Stelle, invece, ha ritenuto di rilanciare con un'arroganza difficilmente digeribile”. Lo ha detto Licia Ronzulli, vicepresidente del gruppo Forza Italia al Senato, ad Agorà Estate su Rai 3.