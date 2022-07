Governo: Cuperlo, 'se M5S torna al 'vaffa' fa grave errore'

14 luglio 2022 a

Roma, 14 lug. (Adnkronos) - Il Movimento cinque stelle non deve commettere il "grave errore" di tornare ai tempi del 'vaffa' "sciupando il percorso compiuto in questi anni". Così Gianni Cuperlo del Pd a La Stampa. "Mi auguro non sia questa la logica. Vorrei dire - senza entrare in casa d'altri - che sarebbe un modo di sciupare il percorso che quel Movimento ha compiuto in questa legislatura".

Il voto anticipato? "Letta ha ragione. Esiste un'inerzia degli eventi. Ma sarebbe un errore imperdonabile in questo momento. E non perché come dicono molti aprirebbe le porte al successo della destra: noi siamo attrezzati e le ultime scadenze elettorali lo hanno confermato. Ma indebolirebbe il Paese di fronte agli impegni dei prossimi sei mesi".

Con il M5s sarà possibile un'alleanza per le politiche? "Dobbiamo andare alle elezioni con una proposta forte, larga, un'alleanza sociale in primo luogo. Non una somma di sigle. Come fu l'Ulivo: l'incontro dell'impresa sana, produttiva, con il mondo del lavoro e della cultura, le esperienze civiche Se sto al percorso del M5s di questi 4 anni penso ci siano le condizioni per stare insieme. Va fatto nella chiarezza, questo sì".