14 luglio 2022

Roma, 14 lug. (Adnkronos) - "Chiunque metterà in crisi questo Governo se ne assumerà la responsabilità di fronte agli italiani. È una cosa gravissima, questo vuol fare il capo politico non so di cosa. Non è mica il Paese dei burattini, ma che figura ci facciamo con l'Europa? Si vergognino, e chiunque gli va dietro si assumerà la responsabilità spero davanti agli italiani". Così il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro.