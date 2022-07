Governo: Misiani (Pd), 'se condizioni per andare avanti va chiarito in Parlamento'**

14 luglio 2022 a

Roma, 14 lug. (Adnkronos) - "Serve un governo nel pieno delle sue funzioni e il Pd lavora per la continuità". Così Antonio Misiani, responsabile Economia della segreteria di Enrico Letta, in aula al Senato. Ma ora occorre "mettere in chiaro davanti al Parlamento se le condizioni" con cui è nato il governo Draghi "ci sono ancora o sono venute meno. Va fatta chiarezza, senza infingimenti. E' un dovere di trasparenza di fronte a italiani".