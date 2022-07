Governo: Iv, 'no fiducia? incredibile D'Incà convochi capigruppo a insaputa premier'**

14 luglio 2022 a

Roma, 14 lug. (Adnkronos) - "Trovo veramente incredibile che il Ministro dei rapporti con il Parlamento del M5S, all'insaputa del Presidente del Consiglio Draghi, convochi i capigruppo di maggioranza al Senato, per chiedere se sono d'accordo a votare il dl Aiuti senza mettere la fiducia, esaminando i singoli emendamenti e mettendo a rischio più di 24 mld di aiuti agli italiani". Lo dichiara il presidente dei senatori di Italia Viva, Davide Faraone.

"Tutto questo solo per evitare che il suo partito diserti il voto di fiducia con le conseguenze naturali che questo gesto comporterà: la crisi di governo. Mai prendersi le proprie responsabilità, anche quando vogliono far dimenticare più di quattro anni al governo con gli ultimi scampoli di legislatura all'opposizione, senza mollare le poltrone di governo. Non c'è nulla di serio in questo loro comportamento, non c'è niente che coincida con le necessità degli italiani”.