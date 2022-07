14 luglio 2022 a

Roma, 14 lug. (Adnkronos) - "La scelta delle dimissioni apre ad una situazione molto difficile per il paese con molti dossier aperti. La nostra richiesta è di valutare, previa la debita chiarezza con le forze politiche, se ci sono le condizioni per un ripensamento". Lo avrebbe detto il ministro Orlando in Cdm.