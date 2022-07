14 luglio 2022 a

a

a

Roma, 14 lug. (Adnkronos) - Il ministro per i Rapporti col Parlamento Federico D'Incà in costante contatto con Palazzo Chigi. Il presidente del Consiglio Mario Draghi è informato di tutti i passaggi che il ministro sta portando avanti per tentare di evitare di porre la questione di fiducia sul dl aiuti.