Pnrr, Franceschini: "Progetto dei borghi per vincere la sfida del ripopolamento"

(Adnkronos) - "Nel mondo nessun Paese ha il patrimonio di borghi che possiede l'Italia. Le scelte politiche che metteremo in campo nei prossimi anni potranno determinare la crescita e la ripartenza di molti territori del Paese e vincere la sfida del ripopolamento delle aree interne". Lo ha detto il ministro della Cultura, Dario Franceschini, intervenendo all'incontro dal titolo "Arte e Cultura: una strategia di rilancio per il Paese", promosso da PwC Italia in collaborazione con il gruppo editoriale Gedi.

“Il progetto Borghi del Ministero della Cultura - ha proseguito- che prevede un investimento di oltre 1 miliardo di euro dei fondi del Pnrr, è molto ambizioso. Abbiamo rispettato tutti gli obiettivi, fissati per il 30 giugno. Le Regioni hanno individuato piccoli borghi, completamente o quasi spopolati, e ne hanno identificato una vocazione prevalente per il recupero e la riqualificazione. Se questa sfida funzionerà - ha sottolineato il ministro - avremo un territorio infinito che tornerà a vivere. Abbiamo inoltre voluto una norma per il contributo al pagamento dell'Imu per chi apre un'attività commerciale in comuni sotto i 500 abitanti. La Cultura è una importante leva per lo sviluppo economico del nostro paese e l'Italia, con i fondi del Pnrr, quasi sette miliardi di euro, ha investito più di ogni altro Paese sia in termini assoluti che in termini di percentuale".