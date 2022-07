Milano: rubano il trolley a una turista in Stazione Centrale, due arresti

13 luglio 2022 a

Milano, 13 lug.(Adnkronos) - Hanno rubato il trolley di una turista che, insieme alla sua famiglia, stava pranzando all'interno della Stazione Centrale di Milano. E per questo sono stati arrestati. E' accaduto ieri a un cittadino algerino e un cittadino marocchino, entrambi di 33 anni, con precedenti specifici.

Gli agenti della polfer di Milano, nel corso di un servizio antiborseggio in abiti civili, hanno notato i due aggirarsi in atteggiamento sospetto tra i viaggiatori ed entrare all'interno di un'attività di ristorazione, prendendo di mira i bagagli di una famiglia intenta a consumare un pasto. Uno dei due ha agito da palo, sincerandosi che non vi fossero nei pressi operatori delle forze dell'ordine, mentre il secondo si è impossessato del bagaglio della vittima. Poi si sono allontanati frettolosamente, ma sono stati immediatamente bloccati dai poliziotti che avevano assistito alla scena. La proprietaria del trolley, che non si era accorta di nulla, è rientrata in possesso del proprio bene e del suo contenuto.