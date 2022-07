Milano: record occupazione per laureati Politecnico, 98% lavora a un anno dal titolo

13 luglio 2022 a

Milano, 13 lug. (Adnkronos) - Crescere il tasso di occupazione dei laureati del Politecnico di Milano: sale di 2 punti la percentuale di occupazione dei laureati magistrali italiani, il 98% lavora già a un anno dal titolo; quasi totale l'occupazione degli ingegneri, che passano dal 98 al 99%, ma anche degli architetti e dei designer, rispettivamente dal 93 al 97% i primi e dall'88 al 94% i secondi. E si confermano al 99% gli occupati a 5 anni. E' quanto emerge dall'indagine occupazionale resa nota dal Politecnico di Milano, realizzata con un doppio riferimento temporale, ovvero a un anno e a cinque anni dal titolo di studio.

Stando ai risultati dell'indagine, la quasi totalità dei laureati (91%) svolge un lavoro coerente con il titolo di studio conseguito e un terzo degli intervistati lo ottiene già prima della laurea, merito di uno sguardo attento alle dinamiche esterne e di una formazione al passo con le esigenze del mercato. In deciso aumento anche il contratto di lavoro a tempo indeterminato, lo ottengono il 60% a un anno dal titolo, il 90% a 5 anni. Il 90% dopo 5 anni è occupato nel settore privato e il 54% lavora in una pmi, anche se sono in crescita i contratti con le grandi multinazionali; il principale mercato di sbocco resta l'Italia (83%).

Nonostante in Italia gli stipendi rimangano sostanzialmente invariati, un laureato magistrale del Politecnico di Milano vede crescere il proprio stipendio a 5 anni dalla laurea fino a un valore medio di 2.187 euro con un incremento, rispetto alla retribuzione da neolaureato, di circa 700 euro netti al mese in busta paga: una crescita che va di pari passo con la carriera professionale e l'assunzione di ruoli di responsabilità. Balzo in avanti nel mondo lavorativo (+7%) anche per i laureati magistrali stranieri formati nelle aule del Politecnico, passati dall'82 all'89% a un anno dalla laurea, percentuale che sale al 95% dopo cinque anni. Si ritengono soddisfatti dell'ateneo e del titolo di studio perché coerente con il lavoro svolto, ma meno del 50% resta a lavorare nel nostro Paese. In crescita (+5%) anche l'occupazione dei laureati triennali, il 92% di loro è occupato a un anno dal titolo, nonostante una leggera flessione in termini di compensi, indice che l'investimento in formazione tendenzialmente ripaga.