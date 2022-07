Marmolada: sorella vittima, 'ultimo pensiero di Erica e Davide è stato per i figli'

13 luglio 2022 a

Milano, 13 lug. (Adnkronos) - "Siamo certi che l'ultimo pensiero di Erica e Davide sia andato ai loro splendidi figli". Lo afferma Martina Campagnaro, sorella di una delle vittime della valanga della Marmolada. Dopo la tragedia di domenica 3 luglio, in cui sono morti 11 alpinisti, il Cai di Castelfranco Veneto ha deciso di lanciare una raccolta fondi per i figli della coppia. "Li ringraziamo, ringraziamo le istituzioni e tutti quelli che vorranno donare. E' confortante sapere che i loro figli non debbano pensare alla questione economica, per quanto possibile".