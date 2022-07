13 luglio 2022 a

Roma, 13 lug. (Adnkronos) - Il M5S perde un altro deputato. A quanto apprende l'Adnkronos, dopo aver votato il dl Aiuti in Aula alla Camera in contrapposizione con l'indicazione del gruppo, Francesco Berti passa a Italia per il Futuro, la formazione politica capitanata dal ministro Luigi Di Maio.