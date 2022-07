13 luglio 2022 a

Roma, 13 lug. (Adnkronos) - È iniziato da una decina di minuti il consiglio nazionale, in formula ‘ristretta', convocato dal leader del M5S Giuseppe Conte. Sul tavolo c'è anche il nodo, decisivo per la tenuta del Governo, del voto da tenere domani in Senato sul dl Aiuti.