inCruises - il club di viaggi turistici con la crescita più rapida a livello globale - supera il milione di Membri

- Questo sistema di viaggi in abbonamento si è diffuso in 196 paesi in sei anni

SAN JUAN, Porto Rico, July 13, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Il più importante club di crociere inCruises International ha superato il milione di Membri, a riprova della forte e crescente domanda per il suo modello di abbonamento ai viaggi.

Un traguardo che riflette il successo dell'espansione dell'azienda in nuovi mercati a livello globale, che ora conta Membri in 196 paesi. inCruises sta facendo conoscere ai consumatori lo stile di vita e il valore delle crociere, oltre a costituire un modo di mettere da parte i risparmi mensili per i viaggi, e di guadagnare Crediti Premio che aumentano ulteriormente il risparmio. L'occasione segue anche il lancio primaverile di inStays™, che amplia l'accesso dei membri a oltre 25.000 offerte di hotel, resort e crociere.

“Il superamento di un milione di Membri del Club è un evento significativo nella storia della nostra azienda. Siamo davvero onorati della passione con cui i nostri Partner e Membri condividono il loro amore per le crociere con altri e fanno crescere la comunità di inCruises", ha dichiarato Michael "Hutch" Hutchison, co-Fondatore e co-CEO di inCruises. Quando abbiamo lanciato le iscrizioni al Club nel 2016, il nostro obiettivo era quello di far sì che vedere il mondo fosse più accessibile per tutti e il raggiungimento di questa importante tappa è la prova che l'idea sta trovando riscontro.”

Ogni pagamento mensile per l'iscrizione al Club è corrisposto con il doppio in Crediti Premio da parte di inCruises. I Membri possono usare i Crediti Premio al momento della prenotazione per pagare il prezzo al dettaglio più basso pubblicamente disponibile di una crociera, di un hotel o di un resort. Le prenotazioni vengono effettuate direttamente sulla piattaforma di inCruises, facile da usare e disponibile in 17 lingue. I Crediti Premio dei Membri non scadono mai.

"inCruises è riuscita a creare un nuovo modo di pianificare e massimizzare i risparmi per i viaggi in crociera", ha dichiarato Frank Codina, co-Fondatore e co-CEO di inCruises. "Con oltre un milione di Membri in tutto il mondo che hanno aderito al nostro modello, siamo ben posizionati per continuare a crescere. Siamo in costante innovazione e all'orizzonte si prospettano molte cose interessanti per portare ancora più valore ai nostri Membri, ai Partner e ai fornitori di viaggi.”

Oltre all'iscrizione al Club, inCruises offre anche la possibilità di viaggiare gratuitamente attraverso il suo Programma per Partner Indipendenti. I Partner possono ricevere compensi per il fatto di condividere i vantaggi dell'iscrizione a inCruises con altre persone.

Per maggiori informazioni su inCruises, visita il sito incruises.com. Segui inCruises su Facebook e Instagram @incruises.

Informazioni su inCruises International

Da quando ha lanciato il suo prodotto di punta, la Membership, nel 2016, inCruises International è diventato il principale club di crociere con oltre un milione di Membri e Partner in 196 paesi. inStays™ è stato aggiunto nel 2022, offrendo ai membri l'accesso a oltre 25.000 offerte di hotel, resort e crociere. inCruises sta facendo davvero la differenza nella vita dei Membri del suo Club ed è impegnata a fornire in maniera etica la possibilità di detenere un'attività in proprio alla sua crescente squadra di Partner. Inoltre, l'azienda ha un forte impegno nella cittadinanza globale sostenendo Mercy Ships, 4Ocean, Make-a-Wish Foundation e le iniziative di soccorso in Ucraina. Per partecipare all'esperienza, consulta le opportunità di business e di sottoscrizione all'indirizzo incruises.com.

