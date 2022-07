Governo: Scotto a M5S, 'da Draghi risposte, occasione da non sprecare'

13 luglio 2022 a

a

a

Roma, 13 lug. (Adnkronos) - "Nella lettera consegnata da Conte a Draghi c'è una piattaforma progressista. Mi pare ci sia stata una prima risposta positiva, sapendo che le risposte non potranno arrivare tutte subito. Per ora vedo la novità politica, e la considero un'occasione da non sprecare. E spero che i 5 Stelle spingano insieme a noi e al Pd perché i risultati arrivino. È chiaro che se si apre una crisi di governo sarà più difficile che le risposte arrivino in tempi rapidi". Così Arturo Scotto, coordinatore di Articolo Uno, a Il Manifesto.