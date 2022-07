Fi: Rossi, 'tutti dobbiamo tutto a Berlusconi, a Ronzulli si deve crollo azzurri'

13 luglio 2022 a

Roma, 13 lug. (Adnkronos) - "Non solo Toti, ma noi tutti dobbiamo tutto a Silvio Berlusconi. Mentre alla collega Ronzulli dobbiamo il fatto di dover essere stati costretti ad andare via da Forza Italia e Forza Italia deve alla Ronzulli la perdita di consensi e di credibilità. Questa la sintesi, per i dettagli sono pronta ad un confronto pubblico con i colleghi di Forza Italia, dove potremo ripercorrere la nostra storia nel partito ed a fianco al Presidente Berlusconi". Così la senatrice di Italia al Centro, Maria Rosaria Rossi.