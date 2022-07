Spazio: nuovo stop all'ultimo minuto a lancio nuovo razzo Vega-C **

13 luglio 2022 a

Roma, 13 lug. -(Adnkronos) - Dopo il primo stop all'ultimo minuto - alle 13,13 - un nuovo imprevisto tecnico ha fermato nuovamente il lancio (anche qui a pochi istanti dalla partenza) del nuovo razzo Vega-C, dalla base di Kourou, in Guyana Francese. A 1 minuto e 23 secondi dall'accensione dei razzi una serie di segnali d'allarme ha portato al secondo stop della procedura di lancio. A questo punto resta solo meno di un'ora per la finestra di lancio prevista per oggi (2 ore a partire dalle 13,13 ora italiana).