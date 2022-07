VISION IMPACT INSTITUTE ENTRA A FAR PARTE DI ONESIGHT ESSILORLUXOTTICA FOUNDATION

12 luglio 2022 a

Offrire competenze diversificate con un approccio unificato per eliminare la scarsa capacità visiva in una generazione

DALLAS, 12 luglio 2022 /PRNewswire/ -- Il Vision Impact Institute ha annunciato che entrerà a far parte della OneSight EssilorLuxottica Foundation. Il suo personale e le sue risorse attuali formeranno l'area di interesse per l'assistenza e le partnership globali della OneSight EssilorLuxottica Foundation, la cui ambizione è eliminare la scarsa capacità visiva di una generazione.

Questa combinazione riunisce il meglio di entrambe le organizzazioni. "Il nostro impegno a creare un mondo in cui tutti possano vedere bene non potrebbe essere meglio abbinato", afferma Kristan Gross, attuale Global Executive Director di Vision Impact Institute. "Includere la competenza in materia di conoscenza e supporto Vision Impact Institute in OneSight EssilorLuxottica Foundation aumenterà collettivamente l'impatto a un livello che non avremmo potuto raggiungere in modo indipendente."

"Il nostro obiettivo di eliminare i problemi di visione in una generazione richiederà uno sforzo collettivo", afferma Anurag Hans, Head of Mission, EssilorLuxottica e Head, OneSight EssilorLuxottica Foundation. "Nel corso degli anni, il Vision Impact Institute ha dimostrato che il sostegno basato sulle evidenze e le partnership strategiche sono fondamentali per sostenere la necessità di una buona visione e dotare i leader di strumenti per agire al fine di garantire che le loro popolazioni vedano bene. Non vediamo l'ora di compiere progressi significativi insieme per raggiungere l'obiettivo che ci viene posto, una buona visione per tutti."

L'attuale database di ricerca di Vision Impact Institute, composto da oltre 700 studi e rapporti di ricerca, risorse e contenuti, continuerà a essere disponibile sul sito web https://onesight.essilorluxottica.com/our-work .

Informazioni su OneSight EssilorLuxottica Foundation

OneSight EssilorLuxottica Foundation (precedentemente Essilor Social Impact) è un'organizzazione di beneficenza registrata in Francia (fondo di dotazione) che riflette l'impegno e i valori di EssilorLuxottica per eliminare la scarsa visione non corretta in una generazione. È stata rinominata nel 2022 per riunire le iniziative filantropiche, le azioni di sostegno e gli investimenti di EssilorLuxottica, tra cui: Vision for Life, Essilor Vision Foundations in Nord America, India, Sud-Est asiatico e Cina, Fondazione Salmoiraghi e Viganò in Italia, nonché i partner globali OneSight a lungo termine dell'azienda e Vision Impact Institute. Ha sede a 147 rue de Paris, 94220 Charenton-Le-Pont, Francia. https://onesight.essilorluxottica.com/

