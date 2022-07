Ucraina: Kiev, 'attacchi su Kharkiv, Toretsk, Slovyansk e Mykolaiv e incendi a Kherson'

12 luglio 2022 a

Kiev, 12 lug. (Adnkronos) - "Nella notte le truppe russe hanno sparato razzi su Kharkiv, Toretsk e Sloviansk, e al mattino hanno lanciato un massiccio attacco missilistico su Mykolaiv, dove due strutture mediche ed edifici residenziali sono stati colpiti. Foreste e campi bruciano nell'oblast di Kherson a causa dei bombardamenti". Lo scrive nel suo bollettino quotidiano lo stato maggiore ucraino, nel quel registra una situazione "relativamente calma a Volyn, Zakarpattia, Rivne Oblast, Ivano-Frankivsk, Lviv, Chernivtsi, Vinnytsia, Zaporizhzhya, Khmelnytskyi e nelle regioni di Ternopil, Kirovohrad, Dnipropetrovsk, Cherkasy, Odessa, Poltava, Chernihiv, Sumy, Zhytomyr e Kiev".

"A Kharkiv - prosegue il comunicato - nella notte i russi hanno sparato due razzi che sono caduti su un'area aperta tra le case e l'edificio dell'amministrazione. Hanno inoltre bombardato i distretti di Bogodukhiv, Izyum e Kharkiv. Nella comunità di Zolochiv, una granata ha colpito una casa privata, uccidendo due persone. A Derchagy, tre persone sono rimaste ferite e ricoverate in ospedale a causa dei bombardamenti. Un altro attacco, sempre a Kharkiv, ha provocato morte di 7 persone e 34 feriti. Nel Luhansk, nella notte sono stati lanciati quattro razzi contro le postazioni delle Forze armate al confine amministrativo della regione, otto proiettili di artiglieria e tre di mortaio. Le autorità occupanti di Severodonetsk e il governo regionale hanno creato un gruppo di lavoro che deve ispezionare gli edifici e le strutture della città in un breve periodo di tempo. Nel Donetsk, sono ancora in corso le operazioni di soccorso a Chasovoy Yar, dove altri corpi, tra cui quello di un bambino di 9 anni, sono stati trovati fra le macerie. Al momento si contano 35 morti, mentre 9 persone sono state salvate".

"Stamattina le truppe russe hanno sparato tre razzi su Toretsk, uno dei quali ha colpito un asilo nido, mentre nella notte hanno bombardato Slovyansk, colpendo un edificio residenziale privato. Nel distretto di Bashtan, all'alba le truppe russe hanno bombardato la comunità di Shirokiv. La maggior parte dei colpi è stata sparata al di fuori dei centri abitati e in aree aperte. Non ci sono vittime. Continuano i bombardamenti dei villaggi lungo la linea di confine nella comunità di Berezneguvat. Le informazioni su vittime e danni sono in corso di chiarimento. Nel distretto di Mykolaiv, a seguito del bombardamento del comune di Pervomaiske della comunità di Pervomayska, i campi e il raccolto, le macchine agricole e un edificio residenziale sono stati danneggiati. Non ci sono vittime. Foreste e campi bruciano nell'oblast di Kherson a causa dei bombardamenti. Solo dall'inizio di luglio i soccorritori hanno registrato 75 incendi su quasi 300.000 ettari. La situazione è critica nel distretto di Beryslav e negli insediamenti confinanti".