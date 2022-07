12 luglio 2022 a

Roma, 12 lug. - (Adnkronos) - Rendimento in calo nell'asta con cui oggi il Tesoro ha collocato Bot a 12 mesi per un valore di 7 miliardi di euro: la richiesta è stata pari a 9,87 miliardi (rapporto di copertura 1,41) mentre il rendimento medio è sceso allo 0,722% in calo di 17 punti sull'asta precedente.