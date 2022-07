Milano: prefettura, 'protocollo cantieri a salvaguardia opere Milano-Cortina 2026 e Pnrr'

12 luglio 2022 a

a

a

Milano, 12 lug.(Adnkronos) - "Anche in vista degli ormai prossimi interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia previsti per Milano e Città Metropolitana, delle opere programmate per le Olimpiadi Milano-Cortina 2026 e delle opere finanziate dal Pnrr, è nata l'esigenza di aggiornare il 'Protocollo d'intesa per la regolarità e la sicurezza del lavoro nel settore delle costruzioni' già siglato in occasione di Expo il 22 febbraio 2012". Lo evidenzia la prefettura di Milano, precisando che "il documento persegue molteplici finalità: garantire il rispetto della disciplina legislativa in materia di sicurezza e di salute nei luoghi di lavoro mediante azioni di prevenzione e di controllo, rafforzare il contrasto al lavoro sommerso, implementare le sinergie tra i soggetti firmatari e sviluppare buone prassi".

Il settore di intervento è in primis quello edile, ma le azioni positive pattuite hanno ad oggetto anche gli altri ambiti connessi alle costruzioni e alle infrastrutture. Il protocollo prevede, inoltre, impegni specifici sotto il profilo del contrasto alle infiltrazioni della criminalità organizzata, con particolare riferimento agli interventi di costruzione, ristrutturazione e riqualificazione che verranno avviati impiegando le risorse pubbliche anche connesse al Pnrr, secondo le indicazioni diramate dal ministero dell'Interno.

"L'efficacia delle azioni positive concordate dalle parti sottoscrittici -avverte la prefettura- verrà monitorata mediante riunioni periodiche del tavolo di coordinamento permanente e del gruppo di lavoro permanente per la sicurezza sul lavoro ed il lavoro sommerso, coordinato dalla prefettura, quest'ultimo già esistente dal 2000 ma ora ampliato di nuovi componenti".